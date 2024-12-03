Berlin Büyükelçiliği’nde görev değişimi! Şen’in yerine Turan

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Ahmet Başar Şen’in yerine, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü ve Orta Asya ile Türk Devletleri Teşkilatı konusunda uzman bir isim olan Büyükelçi Gökhan Turan, Berlin Büyükelçisi olarak atandı. Başar Şen’in görev süresinin normalde 2025 yılının Eylül ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak edinilen bilgilere göre, Ahmet Başar Şen, görevden ayrılma talebinde bulundu. Daha önce Aralık 2018-Ocak 2023 yılları arasında Vilnius Büyükelçisi olarak görev yapan Gökhan Turan’ın, yeni yılda Berlin’deki görevine başlaması bekleniyor.