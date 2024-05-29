‘Berlin Bilim Ödülü’ Prof. Böge’ye verildi

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PROF. Dr. Böge’ye ödülünü, belediye binası Rotes Rathaus’da düzenlenen törenle Berlin Başbakanı Kai Wegner takdim etti. Prof. Dr. Böge, uygulama odaklı bilimsel çalışmaları nedeniyle jüri tarafından ödüle layık görüldü. Berlin Senatosu’nun prestijli Berlin Bilim Ödülü, her yıl 35 yaşın altındaki genç araştırmacılara veriliyor ve ayrıca 10 bin Euro da nakit para ödeniyor. Prof. Dr. Böge’nin çalışmalarının odak noktalarından biri, savaş ve çatışma bölgelerinden kaçan mültecilerin ruh sağlığı. Prof. Dr. Böge, farklı bölgesel bağlamlarda göçmenlerin ve mültecilerin psikoterapiye erişimini neyin engellediğini ve bu insanlar için hangi psikolojik mekanizmaların ve süreçlerin özel bir rol oynadığını araştırdı, Analizleri temelinde ulusal ve uluslararası düzeyde etkili ve etkin psikolojik-psikiyatrik terapi yaklaşımları ve bakım modelleri geliştirdi.

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‘DEVAM ETMEK İÇİN TEŞVİK’

Prof. Dr. Kerem Böge, başta şizofreni olmak üzere ruhsal hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisine yönelik araştırmalarında özel bir disiplinlerarası yaklaşım izliyor. Aldığı ödülden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Böge, “Bu ödül için çok memnunum ve minnettarım. Bu, ekibim ve benim için çalışmalarımızın büyük bir takdiri ve seçtiğimiz yolda ilerlemeye devam etmek için bir teşvik anlamını taşıyor” dedi. Charite Dekanı Prof. Dr. Joachim Sprange de “Prof. Dr. Böge hem klinik hem de araştırma ve eğitimde, şu anda haklı olarak değeri takdir edilen seçkin başarılar ortaya koydu. Bu başarıyı yönetim adına candan bir biçimde tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Berlin Bilim Ödülü, her yıl Berlin’de faaliyet gösteren iki bilim insanına veriliyor. Ana kategoride 2023 Berlin Bilim Ödülü’ne, Berlin Humboldt Üniversitesi’nde dilbilimi alanında faaliyet gösteren Prof. Dr. Artemis Alexiadou layık görüldü.

PROF. DR. KEREM BÖGE KİMDİR?1991 doğumlu Prof. Dr. Kerem Böge, Leiden Üniversitesi’ndeki psikoloji eğitimini 2016’da yüksek lisans derecesiyle bitirdi. 2020’de Charité Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri dalında, 2021’de Berlin Hür Üniversitesi’nde psikoloji dalında çift doktora yaptı. Prof. Dr. Kerem Böge, 2024 yılı başından bu yana Brandenburg Tıp Yüksekokulu’nda Klinik Psikoloji ve Bilişsel Davranış Terapisi bölümünde misafir profesör olarak görev yapıyor.