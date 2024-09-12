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Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

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#Almanya#Berlin Başkonsolosluğu#AVRUPADAN HABERLER
Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 09:51

Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılı. Aynı Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu da 100’üncü kuruluş yıl dönümünü doldurdu.

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YAKLAŞIK 350 bin Türkiye kökenlinin yaşadığı başkentte, başkonsolosluğun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, ‘Zitadelle’ adlı tarihi iç kalede düzenlenen etkinlikte davetlileri eşiyle birlikte karşıladı. Burada yaptığı konuşmada, başkonsolosluğun kuruluşunun 100’üncü yılının önemli bir kilometre taşı ve dönüm noktası olduğunu belirten Şanlı, Türkiye dışında Türklerin en fazla yaşadığı ve taşında toprağında emeğinin bulunduğu Berlin’de hizmet etmekten kıvanç duyduğunu kaydederek “Başkonsolosluk ile Türk toplumu arasındaki gönül bağının daha da artması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Türk toplumuna her daim ulaşılabilir olmayı sürdüreceğiz” dedi. Berlin’de 290 bin kayıtlı Türk vatandaşının bulunduğunu ve yılda 100 binden fazla işlem yapıldığını ifade eden Başkonsolos Şanlı, başkonsolosluğun iş hacmi en yüksek temsilciliklerden biri olduğunu söyledi.

Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı
Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

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‘BİRLİK VE BERABERLİK ÇOK ÖNEMLİ’
Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de geçmişte Berlin’de başkonsolos olarak görev yaptığını hatırlatarak, “Meslek hayatımdaki en güzel dönemdi” ifadesini kullandı. Başkonsoloslukların yurt dışında vatandaşa hizmet verirken diğer yandan da vatandaşları himaye etme görevi olduğunu vurgulayan Şen, vatandaşları kucaklayan bir anlayışla görev yaptıklarına işaret etti. Şen, “Birlik ve beraberlik her zaman çok önemli olmuştur. Bizler de bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Etkinliğe Azerbaycan Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, rap’çi Killa Hakan ve çok sayıda davetli katıldı.

Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı
Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

Berlin Başkonsolosluğu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

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#Almanya#Berlin Başkonsolosluğu#AVRUPADAN HABERLER

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