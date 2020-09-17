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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Berlin Başbakanı olmak istiyor

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Berlin Başbakanı olmak istiyor
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Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller’den sonra 42 yaşındaki Federal Aile Bakanı Franziska Giffey de bir sonraki dönemde federal düzeyde politika yapmayacağını açıkladı.

SPD’li Giffey’in hedefi, 2021 yılında Berlin’de yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde partisinin başbakan adayı olarak seçime girmek. Giffey, “Berlin’de, Berlin için politika yapmak ve bu şehre iyi katkılarda bulunmak istiyorum” dedi. Giffey, seçimlerde Rudow’dan direkt aday olmayı planlıyor.
2015’ten 2018’e kadar Neukölln Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Giffey, Mart 2018’de Federal Aile Bakanlığı teklifi aldı. Neukölln Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Giffey, yaklaşık 2.5 yıldır bakanlık yapıyor. CSU’lu Kalkınma Bakanı Gerd Müller, geçen hafta sürpriz bir kararla 2021’de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve politikayı bırakacağını açıklamıştı.

 

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