Berlin Başbakanı olmak istiyor

SPD’li Giffey’in hedefi, 2021 yılında Berlin’de yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde partisinin başbakan adayı olarak seçime girmek. Giffey, “Berlin’de, Berlin için politika yapmak ve bu şehre iyi katkılarda bulunmak istiyorum” dedi. Giffey, seçimlerde Rudow’dan direkt aday olmayı planlıyor.

2015’ten 2018’e kadar Neukölln Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Giffey, Mart 2018’de Federal Aile Bakanlığı teklifi aldı. Neukölln Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Giffey, yaklaşık 2.5 yıldır bakanlık yapıyor. CSU’lu Kalkınma Bakanı Gerd Müller, geçen hafta sürpriz bir kararla 2021’de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve politikayı bırakacağını açıklamıştı.