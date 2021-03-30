Berlin 60 yaş altı için durdurdu

Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, kaydedilen yeni yan etkiler raporunun ardından AstraZeneca aşısının 60 yaş altındaki kişilere uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bunu ‘ihtiyati tedbir’ olarak niteleyen Kalaycı, aşı merkezlerindeki ilgili randevuların da iptal edileceğini söyledi. AstraZeneca aşısının tekrar 60 yaş altındaki kişilere vurulması için Almanya’da aşı konusunda yetkili olan Paul-Ehrlich Enstitüsü uzmanlarının değerlendirmesinin bekleneceği belirtildi. Robert Koch Enstitüsü’nün bildirdiğine göre, Almanya’da bugüne kadar 2.7 milyon AstraZeneca aşısı yapıldı.