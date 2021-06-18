Berlin 3’üncü aşıya hazırlanıyor

DÜNYA Sağlık Örgütü ve Robert Koch Enstitüsü, bağışıklığın devamlılığı için iki doz aşı yaptıranların 6 ay geçtikten sonra üçüncü aşı yaptırması gerektiğini açıklamıştı. Berlin’de nisan ayından itibaren daha yoğun bir şekilde aşılama yapılırken, bu dönemlerde yaptıranların eylülden itibaren üçüncü aşı sıraları gelecek. Eyalet Başbakanı Michael Müller, iki aşı merkezini işletmeye devam edeceklerini belirtirken, “Her iki aşı merkezine de ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Birincisi hâlâ ilk aşıları yapılacak büyük bir grup var, ikincisi ise eylülden itibaren birçok kişi için üçüncü aşılarını yaptırma durumu ortaya çıkacak. Özellikle şubat ve martta aşılarını yaptıranların, yenilemesi gerekecek” dedi. Tatil sonrasında Berlin’deki muayenehanelerin yeterli olup olmayacağının bilinmediğini, gerekirse 3 aşı merkezinin de sonbaharda hizmet vermeye devam edebileceğini kaydeden Müller, aşı merkezlerinin finansmanına federal hükümetin de destek vereceğini söyledi.

Berlin’de aşı merkezine çevrilen Velodrom ve Erika-Hess-Stadyumu’nun ise kapanması kesinleşti. Her iki mekânda da yaz döneminde spor etkinlikleri yapılacak.