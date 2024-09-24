Berkin için seferber oldular

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FC Union Berlin’in genç takımında yer alan 19 yaşındaki Berkin’e geçtiğimiz aylarda kemik kanseri teşhisi konulmuştu. Kemoterapi tedavisine rağmen kanserin ilerlemesini önlemek için bir bacağı ampute edilmek zorunda kaldı. Berkin’in tedavi süreci ve rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla başlatılan ‘Berkin İçin Yeni Bir Başlangıç’ kampanyası, taraftarların büyük desteğiyle devam ediyor. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Berkin’in bakım ve tedavi süreci nedeniyle ailesi çalışamaz duruma geldi. Yaşadıkları ev, engelli yaşamına uygun değil. Yeni bir eve taşınmaları ya da mevcut evde büyük tadilatlar yapılması gerekiyor. Bu da yüksek maliyetlere neden oluyor” denildi.

‘BU DAYANIŞMA GÜÇ VERİYOR’

Genç kaleci, geçtiğimiz sezon Union Berlin’in A takımıyla antrenmanlara çıkmış ve mart ayında 1. FC Magdeburg ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma giymişti. Union Berlin İletişim Müdürü Christian Arbeit, Berkin’e yapılan yardımların kendilerine büyük moral verdiğini belirterek, “Bu dayanışma Berkin’e güç veriyor. Çok zor bir hikâye ama bu destekle birlikte umudumuz daha da arttı” dedi. Union Berlin, taraftarlarından kampanyaya devam etmelerini isteyerek, Berkin ve ailesinin zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini duyurdu. Hastalığıyla mücadelesini sürdüren Berkin Arslanoğulları ise futbol camiasının yanı sıra taraftarların bu büyük desteğiyle yeni bir başlangıç yapmayı hedeflediğini söyledi. Arslanoğulları, “Hayatımda birçok engeli aştım. Şimdi bu hastalıkla savaşacağım. Herkese teşekkür ederim” dedi.

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‘SAVAŞ BERKİN, SENİNLEYİZ’

Berkin Arslanoğulları’nın yaşadığı trajedi, Almanya’da büyük yankı uyandırdı. Birçok Bundesliga oyuncusu da Berkin’e destek verdi. Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin ve milli oyuncu Emre Can da Berkin ile Facetime üzerinden görüntülü görüşme yaptı ve Dortmund’a davet ederek mali yardım sözü verdi. Union Berlin’in kaptanları Christopher Trimmel ve Rani Khedira da Berkin ile konuşarak moral verdiler. Takımın, genç kaleci için toplayacakları bağışı bizzat teslim etmeyi planladıklarını söylediler. Union Berlin’in sponsorları ise Berkin’in hem günlük hayatta kullanacağı hem de spor yapabileceği iki protezin masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Hoffenheim’a karşı oynanan ve 2-1 kazanılan maçta Union oyuncuları, üzerinde “Savaş Berkin! Biz seninleyiz” yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. Aynı mesaj, stadın skorbordunda ve taraftarların açtığı büyük bir pankartta da yer aldı.