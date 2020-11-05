BER’in çatısı su sızdırıyor

BER yolcularından Markus Zimmer, sosyal medya hesabından havalimanının çatısının su sızdırdığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, içi su dolu bir kovanın yanında “Dikkat! Kayma riski var” tabelası açıkça görünüyor. Zimmer fotoğrafı şu yorumla paylaştı: “BER, açılıştan sadece iki gün sonra. Misafir terasına çıkan merdiven boşluğuna çatıdan su damlıyor. Muhtemelen, yeniden düzeltilen yangın söndürme sisteminin bir parçası.”

Bir şirket sözcüsü, konuyla ilgili olarak Berliner Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada, sızıntıyı doğrulayarak “Bu, görünüşe göre ziyaretçi terasına çıkan bir merdivendeki yanlış kapatılmış bir çatı penceresi. Ne yazık ki, büyük projelerde böyle şeyler her zaman olabilir” dedi.

Almanya’nın eski Başbakanlarından Willy Brandt’ın adını taşıyan fakat kısaca BER olarak adlandırılan yeni havalimanı, Kovid-19 salgını nedeniyle sessiz sedasız açılmıştı. Politikacılar, BER’in açılmasıyla üzerlerinden büyük bir yük kalktığını ifade etmiş, Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, “Bu bir kutlama günü değil, sırtımızdaki yükün kalktığı bir çalışma günü” ifadelerini kullanmıştı.