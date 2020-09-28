Bergama Müzesi 90 yaşında

1876-1918 yılları arasında dönemin Osmanlı İmparatorluğu topraklarından Alman arkeologların kazılarda çıkardığı eserlerden oluşan Bergama Müzesi dünyanın en önemli müzeleri arasında. Yapımı 1930 yılında tamamlanan müzeyi yılda yaklaşık 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret ediyor. Ancak 2013 yılından beri kısmen tadilatta olan Bergama Müzesi korona salgını nedeniyle de ziyaretçilere kapılarını kapatmıştı. Müze 3 Ekim’den itibaren tekrar ziyarete açılacak. Fakat tadilat nedeniyle güçlü kralların sarayı olan milattan önce 2’nci yüzyıla ait ünlü Bergama Sunağı 2023 yılına kadar kapalı kalacak.

ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Berlin’de Museuminsel denilen Müzeler Adası’ndaki Bergama Müzesi başta bugün Türkiye topraklarındaki Bergama, Milet, Didim, Priene ve Magnesia’dan, Irak’ta Babil ve Asur’dan getirilen eserlerden oluşuyor. Ünlü Bergama Sunağı ve üzerinde mitolojik savaşları, vahşi hayvanları tasvir eden fresk plakaları yanında Milet Pazar Kapısı, Babil’in alay yolu, İştar Kapısı ve Maşatta Sarayı’nın dış cephesi müzeye uluslararası ün kazandırdı.

TÜRKİYE GERİ İSTİYOR

Bergama ve Milet’ten getirilen eserlerin yasal olup olmadığı tartışılırken, Türkiye bu eserler Türkiye topraklarından çıktığı için tekrar aynı topraklara dönmesi talebiyle Alman hükümetine başvurdu. Müzede sergilenen eserler tamamlanamayan Bağdat-Hicaz Demiryolu Projesi nedeniyle 2’nci Abdülhamit tarafından Almanya’ya verilmişti. Bergama Müzesi antik eserler, Ön Asya Müzesi ve İslam Sanatları Müzesi olmak üzere üç müzeden oluşuyor. Müzedeki eserler İkinci Dünya Savaşı sonrası savaş tazminatı olarak Sovyetler Birliği’ne götürülmüş, 1958’te Doğu Almanya’ya geri verilmişti.