BER’de günlük yolcu sayısı 50 bini aştı!

GEÇEN yıl korona kısıtlamaları döneminde havayolu trafiğinde yaşanan düşüş nedeniyle iki terminalini kapatmak zorunda kalan BER bu yıl tatil dönemiyle hareketlendi. Özellikle aşılarını yaptıran tatilcilerin kolayca seyahat edebilmesi yolcu sayısının artmasına neden oldu. BER Genel Müdürü Engelbert Lutke Daldrup, “Havalimanındaki tatil atmosferini hissedebiliyoruz” derken, geçen yıla kıyasla ciddi artış olduğuna dikkat çekti.

EN FAZLA 30 BİN OLMUŞTU

Korona krizinin patlak verdiği 2020 yılının aynı döneminde günlük yolcu sayısı en fazla 30 bin olmuştu. Ancak yolcu sayısındaki artışa rağmen Berlin’deki yolcu sayısı, korona kriz öncesindeki rakamın çok gerisinde kaldı. 2019 yılında yaz tatili döneminde, Tegel ve Schönefeld havalimanlarından işlem gören toplam günlük yolcu sayısı 120 bine ulaşmıştı.