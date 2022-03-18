Berat Kandili dualarla idrak edildi

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Berlin DİTİB Türk Şehitlik Camisi ile Köln DİTİB Merkez Camisi’nde akşam namazının ardından tekbir ve salat-u selam getirilerek başlanan programda, din görevlileri Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okudu. Berlin DİTİB Türk Şehitlik Camisi’nde Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Emre Şimşek, Berat Kandili’nin önemi ve faziletlerini anlattı. Köln DİTİB Merkez Camisi’nde din görevlisi Naci Şengün, bu gece edilecek dua ve ibadetlerin önemine vurgu yaptı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede Müslümanlar hep birlikte dua etti, namaz kıldı.