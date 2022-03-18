Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Berat Kandili dualarla idrak edildi

#DİTİB#Berat Kandili#AVRUPADAN HABERLER
Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilerde düzenlenen özel programlarla idrak edildi.

Haberin Devamı

Berlin DİTİB Türk Şehitlik Camisi ile Köln DİTİB Merkez Camisi’nde akşam namazının ardından tekbir ve salat-u selam getirilerek başlanan programda, din görevlileri Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okudu. Berlin DİTİB Türk Şehitlik Camisi’nde Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Emre Şimşek, Berat Kandili’nin önemi ve faziletlerini anlattı. Köln DİTİB Merkez Camisi’nde din görevlisi Naci Şengün, bu gece edilecek dua ve ibadetlerin önemine vurgu yaptı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede Müslümanlar hep birlikte dua etti, namaz kıldı.

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİTİB#Berat Kandili#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı