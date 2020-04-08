Beraat kandili cemaatsiz idrak edildi

DÜSSELDORF DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Müslümanlar tarafından kutlanılan gecelerden birisi de Berat gecesidir. Günahlardan berat olarak tevil edilmektedir. Hadislerde bu gece tövbe ve duanın önemine büyük vurgu yapılmıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiliyor. Bu günlerde tüm insanlık için içten ve samimi yakarışlarla Rabbimize dua ve niyazda bulunalım. Tez vakitte bu musibetten kurtulmak için hep birlikte azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim. Alınan bütün tedbirlere uyalım. Birbirimizle yardım ve dayanışma içerisinde olalım. Mübarek gecelerde büyük bir coşku ile ibadet, dua ve niyazlarımızla dolup taşan camilerimiz şimdi mahzun. Hasretle beklediğimiz ramazan ayımızın şu gök kubbemizi ve gönüllerimizi ebediyen aydınlatmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.”

Duisburg DİTİB Merkez Camii’nde sosyal medya hesabından ve televizyondan canlı yayın olarak verilen Berat Kandili Özel Programı, Kur’an tilavetleri ve ilahilerin okunmasının ardından İslam alemi ve tüm insanlık için yapılan dua ile sona erdi.



