BER Havalimanı nihayet açıldı

KOVID-19 salgını nedeniyle tören yapılmayan ve artan vakalar nedeniyle de planlanan galası da iptal edilen havaalanın açılışında küçük bir aksilik de yaşandı. Havaalanına aynı anda iki yolcu uçağı iniş yapacaktı. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle iki uçak aynı anda iniş yapmadı. Uçaklardan biri erken, diğeri biraz daha geç inmek zorunda kaldı. Havaalanın açılışında sembolik tören düzenlendi. Törene, Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke (SPD), Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller (SPD), Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer (CSU) ve Havaalanı Denetleme Kurulu Başkanı Engelbert Lütke Daldrup katıldı. Dört isim de havaalanına inen uçaklardaki ilk yolcuları karşıladı. Daldrup, “Ben her zaman havaalanının hizmete gireceğine olan incanımı korudum” derken, Müller “İtiraf etmeliyim ki, geçmiş yıllarda kimi günlerde şüpheye düştüm” dedi. Scheuer, “Bu bir kutlama günü değil, sevindiğimiz ve sırtımızdan yükün kalktığı bir çalışma günü. Havaalanı ile ilgili şakalar artık son bulmalı” diyerek havaalanının tamamlanma sürecinde yaşanan stresi ifade etti.

14 YILDA TAMAMLANDI

İnşaatı süresince çok sayıda teknik hatalar tespit edilen ve güvenlik boşlukları ortaya çıkan havaalanında, birçok kez yapılan inşaatlar da yıkılarak yeniden yapılmak zorunda kalındı. Zamanında tamamlanmadığı için öngörülenin yaklaşık üç katına mal olan havaalanın gecikmesi nedeniyle Berlin Eyalet eski Başbakanı Klaus Wowereit hem başbakanlık görevini bırakmak hem de siyasetten çekilmek zorunda kalmıştı. Havaalanı için karar alındığında tahmini maliyeti 1.9 milyar euro öngörülürken, bugüne kadar yaklaşık 6 milyar euro harcandı.



4 PİSTİ VAR

Berlin ile Brandenburg eyaletleri sınırları içinde kalan havalimanının alanı 2 bin futbol sahası büyüklüğünde. Yıllık yolcu kapasitesi 27 milyon olarak planlandı. Ancak kapasitesinin 45 milyon yolcuya çıkarılması da mümkün. Havalimanı 85 uçak park alanına sahip. Otomobil park kapasitesi ise yaklaşık 10 bin. Kule yüksekliği 72 metre olan havalimanı, ikisi iniş ve ikisi kalkış olmak üzere dört piste sahip. Demiryolu ve otobüs bağlantısı bulunan havalimanına toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Yolcuların, uçakların inişini ve kalkışını izlemesi için duvar yerine 33 bin metrekarelik cam kullanıldı. Berlinlilerin kapanmasını istemediği ve kullanımı çok pratik olan Tegel Havaalanı ise bir hafta daha hizmet verecek. Tegel Havalimanı 8 Kasım’da tüm iniş ve uçuşlara kapatılacak. Berlin’in ikinci havalimanı olan Schönefeld Havaalanı ise BER’e entegre edilecek.