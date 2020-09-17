MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBenzin yüklü tanker otomobile çarptı
GeriAvrupa Benzin yüklü tanker otomobile çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA / Fotoğraflar: dp
Haber Giriş: 17.09.2020 - 18:12 | Son Güncelleme:

Benzin yüklü tanker otomobile çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Benzin yüklü tanker otomobile çarptı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Duısburg ile Dortmund’u birbirine bağlayan A40 otobanında öğle saatlerinde 25 ton mazot ve 10 ton benzin yüklü tanker bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan yakıt tankerinden çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

OLAY yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen Türk gurbetçi Ahmet Elcivan tarafından kaydedilen o olay anında yolda ilerleyen sürücülerin yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Kazanın ardından geçici olarak kapatılan yol tek şeritli olarak yeniden açıldı. İki aracın da sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, kamyon şoförünün ağır yaralandığı belirtildi.

Benzin yüklü tanker otomobile çarptı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle