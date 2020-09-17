Benzin yüklü tanker otomobile çarptı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Duısburg ile Dortmund’u birbirine bağlayan A40 otobanında öğle saatlerinde 25 ton mazot ve 10 ton benzin yüklü tanker bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan yakıt tankerinden çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
OLAY yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen Türk gurbetçi Ahmet Elcivan tarafından kaydedilen o olay anında yolda ilerleyen sürücülerin yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Kazanın ardından geçici olarak kapatılan yol tek şeritli olarak yeniden açıldı. İki aracın da sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, kamyon şoförünün ağır yaralandığı belirtildi.
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