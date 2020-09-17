Benzin yüklü tanker otomobile çarptı

OLAY yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen Türk gurbetçi Ahmet Elcivan tarafından kaydedilen o olay anında yolda ilerleyen sürücülerin yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Kazanın ardından geçici olarak kapatılan yol tek şeritli olarak yeniden açıldı. İki aracın da sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, kamyon şoförünün ağır yaralandığı belirtildi.