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Benzin istasyonlarına ‘şarj’ zorunluluğu

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#Benzin İstasyonları#Şarj Zorunluluğu#Almanya
Benzin istasyonlarına ‘şarj’ zorunluluğu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 10:40

Almanya’da büyük benzin istasyonlarında elektrikli otomobiller için çok az sayıda hızlı şarj noktası var. Hükümet benzin istasyonu zincirleri için bir tedarik zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Federal Kabine, yasada buna uygun bir değişiklik için harekete geçti.

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BUNA göre, en az 200 benzin istasyonuna sahip şirketler, 1 Ocak 2028’den itibaren her benzin istasyonunda en az 150 kilowatt kapasiteli, halka açık en az bir hızlı şarj noktası işletmek zorunda olacak. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir belgeye göre, yaklaşık bir düzine şirketin bu yükümlülükten etkilenmesi bekleniyor. Tasarıda, tedarik zorunluluğuna gerekçe olarak benzin istasyonlarında hızlı şarj altyapısının genişletilmesinin halihazırda başlamış olduğuna vurgu yapıldı. Taslağa göre, arz gereksiniminin 8 bin yeni hızlı şarj noktasıyla sonuçlanması bekleniyor. Bakanlığa göre nisan ayı itibariyle kamuya açık 115 bin şarj noktasından yaklaşık 22 bini hızlı şarj noktası. Hükümet ülke çapında ihtiyaca dayalı ve kullanıcı dostu bir şarj altyapısına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, şarj ağında hâlâ kapatılması gereken büyük bir boşluk olduğunu ifade etti.

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BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ
Hükümet, 2030 yılına kadar Almanya’da 15 milyon elektrikli otomobilin trafiğe kayıtlı olmasını hedeflerken, Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun 2024 rakamlarına göre bu sayı yaklaşık 1.4 milyon. Elektrikli otomobillere olan ilgi beklenen seviyede olmadı. Bunun en büyük nedenleri ise elektrikli araç satın alma maliyetleri ve devlet sübvansiyonlarının iptal edilmesi gösterildi. Öte yandan elektrikli aracın şarjının, henüz dizel ya da benzinli araçlara yakıt ikmali kadar kolay olmaması da önemli etkenlerden biri.

 

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#Benzin İstasyonları#Şarj Zorunluluğu#Almanya

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