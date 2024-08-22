Benzin fiyatları yılbaşından beri en düşük seviyede!

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 09:54
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Ukrayna ve Rusya arasında patlak veren savaş sonrası tavan yapan akaryakıt fiyatları, Almanya’da son ayların en düşük seviyesinde. Otomobil kurumu ADAC’nin verilerine göre benzin fiyatları, litre başına ortalama 1.715 Euro’ya düşerek bu yılın en düşük seviyesine geriledi.
BU rakam, geçen haftaya göre 1.8 sent daha ucuz. Mazot fiyatları da bir miktar ucuzladı ve litre basına 1.59 Euro’ya gerileyerek, Haziran 2023’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Uzmanlar, brent türü ham petrol fiyatlarının yeniden düşmesinin akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin ana nedeni olduğunu belirtti. Akaryakıt fiyatı varil başına yaklaşık 77 ABD Doları’na düştü. Ayrıca, Euro’nun ABD doları karşısında güçlenmesi de benzin fiyatlarının düşmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak ADAC, mazot fiyatlarının düşmesine rağmen hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti. Otomobil kurumuna göre Süper E10 fiyatları ise şu anda makul seviyede.EN UYGUN FİYAT SAARLAND’DAAlmanya
’daki 16 eyalet arasında akaryakıt fiyatlarında büyük farklılıklar olması ise dikkati çekti. Güney ve batı bölgelerinde akaryakıt fiyatları, kuzey ve doğuya göre genellikle daha ucuz. Benzinli araç sahipleri için şu anda en uygun fiyat Saarland’da. Burada bir litre benzinin ortalama fiyatı 1.682 Euro ve bu, Schleswig-Holstein’daki fiyattan 5.7 Sent daha ucuz. Schleswig-Holstein’da ise benzin
fiyatı litre basına 1.739 Euro ile en yüksek seviyede. Bölgesel farkların yanı sıra günün saatine göre de akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. ADAC’ye göre, akşam saat 19.00-20.00 ve 21.00-22.00 arasında fiyatlar en düşük seviyede oluyor. Ayrıca otoyol üzerindeki benzin istasyonları da oldukça pahalı. ADAC’ın yaptığı son araştırma, otoyol istasyonlarında yakıt fiyatlarının, otoyol dışındaki istasyonlara göre litre basına yaklaşık 40 Sent daha fazla olduğunu ortaya koydu.