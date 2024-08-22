Benzin fiyatları yılbaşından beri en düşük seviyede!

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BU rakam, geçen haftaya göre 1.8 sent daha ucuz. Mazot fiyatları da bir miktar ucuzladı ve litre basına 1.59 Euro’ya gerileyerek, Haziran 2023’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Uzmanlar, brent türü ham petrol fiyatlarının yeniden düşmesinin akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin ana nedeni olduğunu belirtti. Akaryakıt fiyatı varil başına yaklaşık 77 ABD Doları’na düştü. Ayrıca, Euro’nun ABD doları karşısında güçlenmesi de benzin fiyatlarının düşmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak ADAC, mazot fiyatlarının düşmesine rağmen hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti. Otomobil kurumuna göre Süper E10 fiyatları ise şu anda makul seviyede.