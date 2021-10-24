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HABERLERAvrupa Haberleri

Benzin almaya ‘komşu’ya gidiyorlar

#Almanya#Benzin Fiyatları#Çekya
Benzin almaya ‘komşu’ya gidiyorlar

Almanlar, ülkede benzin ve motorin fiyatlarının son 10 yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle akaryakıt fiyatlarının daha ucuz olduğu Polonya ve Çekya’daki benzin istasyonlarına yöneldi. Akaryakıt almak isteyen Almanlar, Çekya ve Polonya sınırındaki benzinliklerde kuyruklar oluşmasına neden oldu.

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BENZİNLİKLERE gelen araçların yüzde 95’i Alman plakalı araçlardan oluşuyor. Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da dolduruyorlar. Polonya sınırındaki benzinliğe akaryakıt almak için giden Daniel Stein, Almanya’da akaryakıt fiyatlarının ‘uçtuğunu’ söyledi. Stein, Almanya’da benzin fiyatının yakında 2 euro civarında olacağını belirterek, “Fiyatların nereye gideceğini kestiremiyoruz bile. Bu bizim gibi normal tüketiciler için kaldırılamaz bir durum. Burada akaryakıt ortalama 40 cent daha ucuz, hatta bazı yerlerde 50 cente kadar yükselebiliyor. O nedenle o kadar yolu buraya gelmeye değiyor” dedi.

Benzin almaya ‘komşu’ya gidiyorlar
BİDONLARLA ALIYORLAR
Bir başka Alman Benjamin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcında akaryakıt fiyatlarının çok ucuzladığını ancak Almanya’da çevre vergilerinin arttığını ve bu nedenle akaryakıt fiyatının iyice pahalılaştığını belirtti. İsmini vermek istemeyen başka bir Alman da iki aracı olduğunu ve benzini daha ucuz olduğu için Polonya’dan aldığını söyledi. Alman sürücü, 40 kilometre uzaklıktan geldiğini, bidonlarla da benzin aldığı için bu yola değdiğini sözlerine ekledi.
Benzin almaya ‘komşu’ya gidiyorlar

 

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#Almanya#Benzin Fiyatları#Çekya

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