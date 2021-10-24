Benzin almaya ‘komşu’ya gidiyorlar

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BENZİNLİKLERE gelen araçların yüzde 95’i Alman plakalı araçlardan oluşuyor. Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da dolduruyorlar. Polonya sınırındaki benzinliğe akaryakıt almak için giden Daniel Stein, Almanya’da akaryakıt fiyatlarının ‘uçtuğunu’ söyledi. Stein, Almanya’da benzin fiyatının yakında 2 euro civarında olacağını belirterek, “Fiyatların nereye gideceğini kestiremiyoruz bile. Bu bizim gibi normal tüketiciler için kaldırılamaz bir durum. Burada akaryakıt ortalama 40 cent daha ucuz, hatta bazı yerlerde 50 cente kadar yükselebiliyor. O nedenle o kadar yolu buraya gelmeye değiyor” dedi.