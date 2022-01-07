Bentour Reisen’den Özel Transfer Hizmeti

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BENTOUR Reisen CEO’su Deniz Uğur “Misafirlerimize sunduğumuz kendilerine özel transfer hizmetiyle ayrıcalıklı servis standartlarımızın altını çiziyor ve seyahat kalitesini fark edilir şekilde artırıyoruz” ifadesini kullandı. Özel transfer hizmetiyle misafirlerin uçak geliş ve gidiş saatlerine göre organize edilip, gelişte havalimanında ve gidişte otellerinde beklemeden hızlı ve konforlu ulaşım sağlanıyor. Bentour Reisen, Türkiye’ye olan güçlü bağlarının altını bir kez daha çiziyor ve misafirlerine bu özel hizmet ile daha fazla bireysellik ve benzersiz konfor talebini karşılamayı hedefliyor.