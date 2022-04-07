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Bentour Reisen yeni güçlü ekibiyle daha da güçlü!

#Bentour Reisen#Christian Griese#Remo Weidmann
Bentour Reisen yeni güçlü ekibiyle daha da güçlü

Christian Griese ve Remo Weidmann ile Bentour Reisen iki turizm uzmanı kazandı. Bentour Reisen bu iki uzmanla IT / NewBusiness alanlarında stratejik olarak büyümeye gidiyor.

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REMO Weidmann, Flight & Ancillary Revenues alanında koordinasyon ve yapılanmaya odaklanacak. 42 yaşındaki İsviçreli, daha önce Kuoni, Hotelplan ve Bedfinder için uçuş satın alma ve uçuş koordinasyonunun Yield ve Revenue Management alanlarında çalıştı. En son Nezasa AG şirketinde Key Account Müdürü olarak görev aldı. 34 yaşındaki Christian Griese, Bentour Reisen’de IT yönetimini devraldı. Alman asıllı Christian Griese IT alanındaki uzmanlık bilgisini Alltours Reisen Düsseldorf’da takım lideri olarak geliştirdi.

Bentour Reisen yeni güçlü ekibiyle daha da güçlü
1 NİSAN’DA GÖREVE BAŞLADILAR
Bentour Reisen CEO’su Deniz Uğur “Otomatik süreçlerin kurulması ve yapılandırılmasıyla misafire yönelik hizmetlere odaklanmamız, uzun süredir çelişkili olmaktan çıktı. Misafirlerimize maksimum kolaylık sağlamak için, bu alandaki artan yatırımlarımızla süreçlerimizi daha da optimize etmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Remo Weidmann ve Christian Griese 1 Nisan 2022’ itibariyle Bentour Reisen’de
görevlerine başladılar.
Bentour Reisen yeni güçlü ekibiyle daha da güçlü

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#Bentour Reisen#Christian Griese#Remo Weidmann

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