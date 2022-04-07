Bentour Reisen yeni güçlü ekibiyle daha da güçlü!

REMO Weidmann, Flight & Ancillary Revenues alanında koordinasyon ve yapılanmaya odaklanacak. 42 yaşındaki İsviçreli, daha önce Kuoni, Hotelplan ve Bedfinder için uçuş satın alma ve uçuş koordinasyonunun Yield ve Revenue Management alanlarında çalıştı. En son Nezasa AG şirketinde Key Account Müdürü olarak görev aldı. 34 yaşındaki Christian Griese, Bentour Reisen’de IT yönetimini devraldı. Alman asıllı Christian Griese IT alanındaki uzmanlık bilgisini Alltours Reisen Düsseldorf’da takım lideri olarak geliştirdi.