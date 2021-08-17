Bentour Reisen CEO’su: Tatil her koşulda mümkün!

DENİZ Uğur, ülke genelinde vaka değerleri arasında büyük farklılıklar olduğu için, Türkiye’nin bölgesel olarak farklı değerlendirildiğini vurguladı. Uğur, “Turistik bölgeler genellikle 100 bin kişi başına 100 vaka ve bu nedenle ülke çapında ortalamanın oldukça altındadır. En yüksek vaka sayıları yoğunlukla Türkiye’nin İç Anadolu bölgelerindedir. Maalesef oradaki aşılama oranı şu anda hâlâ oldukça düşük” dedi.

TÜRKİYE, TÜM TURİZM ÇALIŞANLARINI AŞILADI

Uğur sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye hükümeti geçen mayısta birkaç hafta içinde neredeyse tüm turizm çalışanlarına aşı uyguladı. Bu yüksek aşılanma oranı şimdi yeni vaka sayılarına yansıyor. Şu anda tatil bölgelerinde neredeyse hiç yeni vaka yok. Aşılanmış veya hastalığı atlatarak bağışıklık kazanmış yolcular için yüksek riskli kategorisi hiçbir şey değiştirmeyecek. Almanya’ya aşılanmamış ve Kovid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamayan yolcular Türkiye dönüşü 10 günlük karantinaya girecek, Corona Test yapıldığında karantina süresi 5 günlük olarak sınırlandırılacak. 12 yaşın altındaki çocuklar için 5 günlük karantina geçerli olucak.”

REZERVASYON DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR

Bentour Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati ise, “Misafirlerimizin birçoğu olası tüm kısıtlamalara rağmen tatile gitmek istediğini daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Bu nedenle tüm tatil paketlerimizi planlandığımız gibi gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında tatilleri gerçekleşecek ve bu yeni uygulamadan etkilenen misafirlerimiz her koşulda ücretsiz rezervasyon değişikliği yapabilir veya iptal edebilir” dedi.