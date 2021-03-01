MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriOyun bağımlısı olan Dele Alli'yi sevgilisi de terk etti
GeriAvrupa Oyun bağımlısı olan Dele Alli'yi sevgilisi de terk etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 01.03.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Oyun bağımlısı olan Dele Alli'yi sevgilisi de terk etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyun bağımlısı olan Dele Alli'yi sevgilisi de terk etti
Abone Olgoogle-news

Tottenham'ın yıldız isimlerinden Dele Alli son dönemlerde oyun sevdası nedeniyle hem kariyerinde hem de özel hayatında sorunlar yaşıyordu. Alli'den son olarak sevgilisi Ruby Mae de ayrıldı.

Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti
Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, online oyun bağımlılığı nedeniyle hem işinde hem de özel hayatında ciddi sorunlar yaşıyor.
Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti
Oyun tutkusu nedeniyle futbol kariyerini ikinci plana atan Alli'ye bir şok da sevgilisi Ruby Mae'den geldi.
Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti
OYUN YÜZÜNDEN AYRILDILAR
Çiftin yakın çevresi, Alli'nin çok fazla online oyuna zaman harcadığını ve Ruby'nin bu duruma daha fazla dayanamadığını ve kızdığını ifade ettiler.
Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti
Bilindiği üzere 24 yaşındaki futbolcunun doğum günü pastası bile oyun kolu şeklindeydi.
Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti
FORMA ŞANSI DA BULAMIYOR
Oyun sevdası nedeniyle sevgilisi tarafından terk edilen İngiliz futbolcu bu sezon ilk 11'de de yeteri kadar şans bulamıyor. Premier Lig'de sadece 6 maçta forma giyen Alli, tüm kulvarlarda 17 maçta forma giyerek sadece 3 gol ve 4 asistle takımına katkı sağlayabildi.
Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti

Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti

Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti

Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti

Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti

Oyun bağımlısı olan Dele Alliyi sevgilisi de terk etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi