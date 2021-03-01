Oyun bağımlısı olan Dele Alli'yi sevgilisi de terk etti

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, online oyun bağımlılığı nedeniyle hem işinde hem de özel hayatında ciddi sorunlar yaşıyor. Oyun tutkusu nedeniyle futbol kariyerini ikinci plana atan Alli'ye bir şok da sevgilisi Ruby Mae'den geldi. OYUN YÜZÜNDEN AYRILDILAR

Çiftin yakın çevresi, Alli'nin çok fazla online oyuna zaman harcadığını ve Ruby'nin bu duruma daha fazla dayanamadığını ve kızdığını ifade ettiler. Bilindiği üzere 24 yaşındaki futbolcunun doğum günü pastası bile oyun kolu şeklindeydi. FORMA ŞANSI DA BULAMIYOR

Oyun sevdası nedeniyle sevgilisi tarafından terk edilen İngiliz futbolcu bu sezon ilk 11'de de yeteri kadar şans bulamıyor. Premier Lig'de sadece 6 maçta forma giyen Alli, tüm kulvarlarda 17 maçta forma giyerek sadece 3 gol ve 4 asistle takımına katkı sağlayabildi.







