‘Benim değerlerimi temsil etmiyor’ dedi, istifa etti

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Mutlu, istifasını duyurduğu kapsamlı basın açıklamasında hem kendi yaşadığı tecrübeleri hem de partideki “zehirli yapıların” yol açtığı problemleri gözler önüne serdi. Özellikle Stefan Gelbhaar’a yönelik yapılan siyasi kampanyayı sert bir şekilde eleştiren Mutlu, bu tür olayların partideki sistematik bir sorunun sonucu olduğunu ifade etti. Mutlu, Gelbhaar’ın asılsız bir şekilde cinsel tacizle suçlanması ve bu suçlamaların basında yer alarak kariyerini bitirmesini “ahlaksız bir siyasi manevra” olarak nitelendirdi. Bu olayın münferit olmadığını vurgulayan Mutlu, kendi kariyerinin de benzer yöntemlerle hedef alındığını söyledi. 2021 yılında seçimlere günler kala “üyelik manipülasyonu” ile suçlandığını hatırlatan Mutlu, bu suçlamaların da aynı karalama politikasının bir parçası olduğunu belirtti. Mutlu, bu süreçlerde partideki belirli grupların çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve bu yapıların “güç ve kariyer uğruna her türlü etik değeri hiçe saydığını” söyledi.

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DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTI

Özcan Mutlu, basın açıklamasında partisinin köklerinden uzaklaştığını şu sözlerle ifade etti: “Benim için bu parti her zaman eşitlik, adalet ve dürüstlük değerlerini temsil ediyordu. Ancak bugün bu değerler sadece söylemde kaldı. İnanarak üye olduğum ve yıllarca mücadele verdiğim Yeşiller Partisi, artık benim siyasi kimliğimi yansıtan bir yer değil.” Partideki güç mücadelelerinin sadece bireyleri hedef almadığını, aynı zamanda politikaya olan güveni de ciddi şekilde sarstığını dile getiren Mutlu, “Demokrasiye zarar veren bu yapılar, ne yazık ki Yeşiller Partisi’nin Berlin kanadında derin bir şekilde yerleşmiş durumda” dedi.

‘ARTIK YETER’

Açıklamasını şu sözlerle sonlandıran Özcan Mutlu, 30 yılı aşkın süre boyunca mücadele ettiği partisinden ayrıldığını kesin bir dille ifade etti:

“Bu parti artık benim değerlerimi temsil etmiyor. İnsanların kariyerlerini yok eden, etik değerleri hiçe sayan bu yapıları destekleyemem. Yeşiller Partisi’nden bugün itibarıyla istifa ediyorum.”