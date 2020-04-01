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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Arsenalli eski isim, Mesut Özil'i eleştirdi

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Arsenalli eski isim, Mesut Özil'i eleştirdi
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Arsenal'de bir dönem forma giyen Rus yıldız Andrei Arshavin'den Mesut Özil'e eleştiri geldi.

Arshavin yaptığı açıklamada Mesut Özil'e bir futbolcu olarak büyük saygı duyduğunu belirtirken bir de eleştiride bulundu. Rus isim açıklamasında, "Mesut kesinlikle dünya çapında büyük bir futbolcu ve ona saygı duyuyorum. Ama benim için oyunu yavaşlatıyor. Ben olsam onun yerine başka bir oyuncuyu kullanmayı tercih ederdim. Onun Arsenal'de geleceğini görmüyorum." sözlerini kullandı.

Arsenalli eski isim, Mesut Özili eleştirdi
Eleştirilerine Arsenal takımının güncel durumunu da ekleyen Arshavin, "Arsenal kadrosu dengeli değil. Görüldüğü gibi Mikel Arteta Özil'i çok kullanmaya çalışıyor. Malesef takım istediği yerde değil" sözlerini sarf etti.

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