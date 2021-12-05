‘Ben Kolay Ölmem’ yeniden sahnede

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OYUNDAN SONRA TANITIM VE SÖYLEŞİ VAR

Oyunun müziklerini, oyuna özel yaptıkları besteleri ile ‘Kardeş Türküler’ ve Bajar gruplarından tanıdığımız Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk yaptı.

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Sahnede canlı olarak icra edilecek olan bu müzikler yakın zamanda bir albümde de toplanacak. Albüm de oyunla aynı adı taşıyor. ‘Ben Kolay Ölmem’ albümüne ilişkin tanıtım ve söyleşiler Tower Tiyatro’da oyundan hemen sonra oyunda emeği geçen herkesin katılımıyla birlikte gerçekleştirilecek.

Pan Productions’ın yapımcılığını üstlendiği oyunun yönetmeni Nesimi Kaygusuz ise “Ya hayallerimizi yaşarız ya da korkularımızı” diyerek tüm tiyatro severleri oyuna davet ediyor. 19-22 Aralık tarihleri arasında Tower Tiyatro’da sahnelecek ‘Ben Kolay Ölmem’in biletlerini https://www.towertheatre.org.uk/perish-2/ adresinden edinebilirsiniz.