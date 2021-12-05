‘Ben Kolay Ölmem’ yeniden sahnede

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Londra’da Türk toplumun yoğun olarak yaşadığı Dalston bölgesindeki Arcola Tiyatro’da sergilendiği dönemde büyük beğeni toplayan ve kapalı gişe oynayan Türk şiirinin iki büyük ustası Ahmed Arif ve Cemal Süreya’yı bir araya getiren ‘Ben Kolay Ölmem’ Almanya ve Hollanda’da toplam 7 şehirde sahnelendikten sonra 19- 22 Aralık tarihleri arasında Tower Tiyatro’da yeniden seyircisiyle buluşuyor.
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LONDRA’da avukatlık hizmeti veren Ali Has’ın kaleme aldığı, Ahmed Arif ve Cemal Süreya’nın yaşam öykülerini, mücadelelerini ve aşklarını konu alan ‘Ben Kolay Ölmem’ iki şairin hayatlarının kesiştiği anlara da ışık tutuyor. Eser sahibi Ali Has, aynı zamanda bir ceza avukatı olarak görev yapıyor. Altmışın üzerinde baskıya ulaşarak yayımlanmış tek kitabıyla Türk şiirine damgasını vuran Ahmed Arif’i ‘Ben Kolay Ölmem’de usta oyuncu Cüneyt Yalaz canlandırırken hem İkinci Yeni’den beslenen hem de kendi şiir evrenini oluşturan Cemal Süreya’yı ise başarılı oyuncu Göktay Tosun canlandırıyor.
OYUNDAN SONRA TANITIM VE SÖYLEŞİ VAR Oyunun müziklerini, oyuna özel yaptıkları besteleri ile ‘Kardeş Türküler’ ve Bajar gruplarından tanıdığımız Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk yaptı.
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Sahnede canlı olarak icra edilecek olan bu müzikler yakın zamanda bir albümde de toplanacak. Albüm de oyunla aynı adı taşıyor. ‘Ben Kolay Ölmem’ albümüne ilişkin tanıtım ve söyleşiler Tower Tiyatro’da oyundan hemen sonra oyunda emeği geçen herkesin katılımıyla birlikte gerçekleştirilecek.
Pan Productions’ın yapımcılığını üstlendiği oyunun yönetmeni Nesimi Kaygusuz ise “Ya hayallerimizi yaşarız ya da korkularımızı” diyerek tüm tiyatro severleri oyuna davet ediyor. 19-22 Aralık tarihleri arasında Tower Tiyatro’da sahnelecek ‘Ben Kolay Ölmem’in biletlerini https://www.towertheatre.org.uk/perish-2/ adresinden edinebilirsiniz.