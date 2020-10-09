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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

‘Ben Greta’ 16 Ekim’de gösterime giriyor

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‘Ben Greta’ 16 Ekim’de gösterime giriyor
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İsveçli aktivist Greta Thunberg’i 2018 yılının ağustos ayında İsveç Parlamentosu’nun önünde eylem yaparken tesadüfen gören yönetmen Nathan Grossman, o anları filme aldı. Ardından da Thunberg’in eylemlere katılmak için dünyayı dolaşmasına eşlik etti ve tüm bu eylemleri, genç aktivistin özel anlarını kaydetti. Yaptığı çekimlerden de ‘Ben Greta’ adlı belgeseli hazırladı.

BUGÜNLERDE 17 yaşında olan İsveçli Greta’nın iklim değişikliğine dikkati çekmek ve iklim korumasına yönelik önlemler alınması için tek başına başlattığı eylemler, dünya geneline yayıldı. Çok sayıda ülkede ortaokul ve lise öğrencileri sokaklara döküldü. Her cuma okula gitmek yerine sokaklara ve meydanlara çıkarak iklim koruma önlemleri için çağrıda bulundular. Belgeselde tüm bu görüntülerin yanı sıra Greta Thunberg’in dünya liderleriyle bir araya geldiğini gösteren sahneler ve Birleşmiş Milletler’de konuşma yapmak için babasıyla birlikte tekneyle Amerika’ya yaptığı yolculuk da var. Greta’nın bu yolculuk sırasında dalgalarla mücadelesi ve bir an yorgun düşüp ağladığı anlar da belgeselde yer alıyor. Film, Almanya’da 16 Ekim’de gösterime girecek.

‘Ben Greta’ 16 Ekim’de gösterime giriyor

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