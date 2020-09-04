BERLİN Eyalet Futbol Federasyonu (BFV) aldığı kararla, 2020-2021 Sezonu’nun ikinci yarı maçlarını oynatmayacak. Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen kurallarını yerine getirmenin zorluğunu ve kulüplerin maddi durumunu gözönünde tutan federasyon, bu haftasonu başlayacak amatör liglerde sadece sezonun ilk yarı maçlarını oynatacak. Kararda, 6. lig olarak bilinen Berlinliga ise istisna tutulacak. 6. Lig maçlarında sezonun tümü oynanacak. Kimi takımlar alınan kararı büyük hata olarak görüyor. Bir zamanlar Alman milli takımının yıldızı olan, şimdilerde ise 7. lig ekiplerinden Preussen’ı çalıştıran Thomas Haessler “Bu karar Berlin’de amatör futbolu öldürür” değerlendirmesinde bulundu. Eski ünlü yıldız “Eğer liglerin ikinci yarısı oynamayacaksa ben futbolcularıma nasıl haftada dört antrenman yaptırabilirim” dedi.

BFV Başkanı Bernd Schulz ise aldıkları karardan kendilerinin de memnun olmadığını ancak, karşılaşmalara seyircinin gelmediğini, kulüplerin sponsor bulmakta zorluk çektiğini belirterek zorunlu olarak böylesi bir adım attıklarını söyledi.