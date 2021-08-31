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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Alamy.com, dpa
Haber Giriş: 31.08.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Bellevue tadilata giriyor

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Bellevue tadilata giriyor

Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue tadilata giriyor. Restorasyon döneminde cumhurbaşkanlığı makamı 5 yıllığına geçici bir binaya taşınacak. Geçici binanın kira giderleri ve cumhurbaşkanlığına uygun şekilde inşa edilmesi için 63 milyon euro harcanacak.

BAŞBAKANLIK binasının karşında inşa edilecek geçici bina 2025-2029 yılları arasında hizmet verecek. Federal Maliye Bakanlığı’nın onayladığı bütçe planının tadilata göre gerektiğinde uzatılabileceği belirtildi. Yaklaşık 200 personelin görev yaptığı tarihi Schloss Bellevue Sarayı’nın uzun zamandan beri restorasyonu tartışılıyordu. Çok geniş kapsamlı yapılması beklenen modernizasyonun kaça mal olacağı ise açıklanmadı. Koruma altına alınan bina konumundaki sarayın restorasyon çalışmalarını ise BER Havalimanı’nın mimarlık bürosu olan ‘Gerkan, Marg ve Partnerleri’ gerçekleştirecek.
1787 yılında inşa edilen Bellevue, birçok kez küçük çaplı restorasyon geçirdi. Ancak sarayla ilgili şikâyetler 1994-1999 yılları arasında Cumhurbaşkanı Roman Herzog döneminde de yapılmaya başlanmıştı. Herzog, Bellevue’yi sadece makam olarak değil aynı zamanda konut olarak da kullanan tek cumhurbaşkanı oldu. O dönemde bile sürekli elektrik kesintisi yaşanan saraydan kokular geldiği şikayetleri yapılmıştı. Sarayla birlikte 23 yıl önce personel için inşa edilen modern binanın da tadilata girmesi bekleniyor.

Bellevue tadilata giriyor

 

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