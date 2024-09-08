Bellevue Sarayı’nda korkulu anlar: Yakınında yangın çıktı

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BERLİN itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 02.11’e doğru Bellevue Sarayı’nın yakınındaki İngiliz Parkı’nda bulunan Çayevi’nin çatısında yangın çıktı. 85’e yakın itfaiyecinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürülse de daha ziyade ot türü bitkilerden oluşan çatı tamamen yanarken, binanın bir bölümü de çöktü. Yangınla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, çıkan yangın nedeniyle Cumhurbaşkanı makamı olarak kullanılan Bellevue Saray’ında da ciddi tedirginlik yaşandığı belirtildi. Yangın nedeniyle meydana gelen hasarın 1 milyon Euro’nun üzerinde olduğuna işaret edilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı açıklandı.