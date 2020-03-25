Belit Onay’da da pozitif çıktı

YAPILAN açıklamada Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay’ın ilk hastalık belirtilerini pazartesi günü fark ettiği söylendi. Bunun üzerine test yaptıran Onay’ın virüsü kaptığı kaydedildi. 21 Mart’tan beri Onay ile temas eden herkes, hastalık şüphesi nedeniyle evlerinde karantinaya alındı. Başkan Onay belediyedeki çalışmalarını evinden yürütüyor. Onay’ın karantina süreci 6 Nisan’a kadar devam edecek. 39 yaşındaki Onay 22 Kasım 2019 seçimlerinde göreve gelmişti.