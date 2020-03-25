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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 25.03.2020 - 17:02,Son Güncelleme:/

Belit Onay’da da pozitif çıktı

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Belit Onay’da da pozitif çıktı
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Almanya’nın Yeşiller Partili Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay’da yaptırtığı korona testi potitif çıktı.

YAPILAN açıklamada Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay’ın ilk hastalık belirtilerini pazartesi günü fark ettiği söylendi. Bunun üzerine test yaptıran Onay’ın virüsü kaptığı kaydedildi. 21 Mart’tan beri Onay ile temas eden herkes, hastalık şüphesi nedeniyle evlerinde karantinaya alındı. Başkan Onay belediyedeki çalışmalarını evinden yürütüyor. Onay’ın karantina süreci 6 Nisan’a kadar devam edecek. 39 yaşındaki Onay 22 Kasım 2019 seçimlerinde göreve gelmişti.

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