Belgin Zaman yeniden aday

HANNOVER Belediye Meclis Üyesi ve Kültür Sorumlusu (SPD) Belgin Zaman, 12 Eylül’de yapılacak yerel seçim öncesinde Hürriyet’e konuştu. Daha önce iki dönem seçildiği Buchholz-Kleefeld ilçelerinden birinci sıradan yeniden Hannover Belediye Meclis Üyeliği’ne aday olduğunu söyleyen evli ve bir çocuk annesi Zaman, şunları söyledi: “Hukuk mezunuyum ve Sosyal Bakanlığı’nda kadın-erkek eşitliği konularındaki bölümde çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunun yanı sıra 2011’den beri de meclis üyesi olarak hizmet veriyorum. Hannover’de Eyalet Konseyi ve 13 şehir bölge konseyi için yapılacak seçimlere yaklaşık 1700 kişi başvuru yaptı. Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de yine Türkiye kökenli adaylarımız az. Genelde kadın sayısının az olması da benim açımdan büyük bir eksiklik, kabul edilir bir durum değil. Önümüzdeki dönem yaşamımın her alanında daha çok kadın gençlerimizin siyasette aktif yer almaları için azami gayret göstereceğim.”

‘GELECEĞİMİZ ELLERİMİZDE’

Hannover Eyalet Konseyi için 2021’den 2026’ya kadar olan önümüzdeki 5 yıllık seçim döneminde, konseyde temsil edilen 9 parti ve seçim bölgesinin tamamında yeniden seçim için yarıştığını belirten Zaman, şöyle devam etti: “SPD, CDU, Yeşiller, AfD, Sol Parti, FDP, Die Hannoveraner, Piraten ve Die Party, konseyin 14 seçim bölgesinin tamamında aday göstererek seçime girmekteler. Görüldüğü gibi ırkçı partiler de bizimle bu yarıştalar. Geleceğimiz kendi ellerimizdedir. Seçime katılıp ırkçı partiye oy vermeyerek onları saf dışı bırakabiliriz. Tabii ki benim için özellikle şahsıma oy verirseniz kazanmam daha kolay olacaktır. 5 yıl önce yaklaşık 407 bin kişinin oy kullandığı Hannover’de bu seçimde de aynı oranda bir katılım bekliyoruz.”