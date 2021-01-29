Michael Schumacher'in belgeseli çekiliyor

7 kez dünya şampiyonu olan Formula 1 efsanesinin belgeselinin çekilmesine karar verildi. Alman yarış pilotu 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmiş ve komaya girmişti. Yıllardır medya ve insanlardan uzakta yaşam mücadelesini sürdüren Schumacher'in bir kere bile görüntüsü çekilmemişti. Sadece ailesi ve sayılı insanlar tarafından görülebilen Schumacher'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. PlanetF1'in haberine göre Schumacher'in belgeseli için aileden onay alındı.

Hatta aile tarafından Schumacher'in son halinden çok özel görüntüler servis edilecek. Ancak Covid düzenlemeleri nedeniyle filmin ne zaman halka açıklanacağı belli değil. Belgesel ödüllü yönetmenler Michael Wech ve Hanns-Bruno Kammertons tarafından çekilecek. PlanetF1'e göre belgeselde Schumacher'in çevresinin yakın üyeleri ve eşi Corinna, oğlu Mick, kızı Gina-Marie ve babası Rolf ile röportajlar yer alacak. Schumacher aile sözcüsü Sabine Kehm belgeselle ilgili şunları söyledi: "Film, Michael'ın etkileyici kariyerini ve aynı zamanda karmaşık bir adamın pek çok yönünü anlatıyor.' Kehm belgeselle ilgili, 'Acımasız ve cüretkar Formula 1 sürücüsü, hırslı atlet, eşsiz teknik beceriye sahip başarılı tekniker, güvenilir takım oyuncusu ve sevgi dolu aile babası." dedi.

Filmin yapımına yardımcı olanlar için Benjamin Seikel şunları söyledi: 'Michael Schumacher'in ailesi ve yönetiminin güvene dayalı işbirliğine sahip olmaktan heyecan duyuyoruz. Onların desteği olmasaydı bu film mümkün olamazdı.' dedi. Belgeselin en erken 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.