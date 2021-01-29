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Avrupa
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Michael Schumacher'in belgeseli çekiliyor

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Michael Schumacher'in belgeseli çekiliyor
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2013'ün Aralık ayında geçirdiği korkunç kayak kazasında kafasına darbe alan ve 7 yılı aşkın süredir yatağa bağımlı yaşan Formua 1 efsanesi Michael Schumacher için sürpriz bir gelişme yaşandı.

7 kez dünya şampiyonu olan Formula 1 efsanesinin belgeselinin çekilmesine karar verildi. Alman yarış pilotu 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmiş ve komaya girmişti.

Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
Yıllardır medya ve insanlardan uzakta yaşam mücadelesini sürdüren Schumacher'in bir kere bile görüntüsü çekilmemişti.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
Sadece ailesi ve sayılı insanlar tarafından görülebilen Schumacher'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
PlanetF1'in haberine göre Schumacher'in belgeseli için aileden onay alındı.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor

Hatta aile tarafından Schumacher'in son halinden çok özel görüntüler servis edilecek.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
Ancak Covid düzenlemeleri nedeniyle filmin ne zaman halka açıklanacağı belli değil.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
Belgesel ödüllü yönetmenler Michael Wech ve Hanns-Bruno Kammertons tarafından çekilecek.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
PlanetF1'e göre belgeselde Schumacher'in çevresinin yakın üyeleri ve eşi Corinna, oğlu Mick, kızı Gina-Marie ve babası Rolf ile röportajlar yer alacak.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
Schumacher aile sözcüsü Sabine Kehm belgeselle ilgili şunları söyledi: "Film, Michael'ın etkileyici kariyerini ve aynı zamanda karmaşık bir adamın pek çok yönünü anlatıyor.'
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
Kehm belgeselle ilgili, 'Acımasız ve cüretkar Formula 1 sürücüsü, hırslı atlet, eşsiz teknik beceriye sahip başarılı tekniker, güvenilir takım oyuncusu ve sevgi dolu aile babası." dedi.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor

Filmin yapımına yardımcı olanlar için Benjamin Seikel şunları söyledi: 'Michael Schumacher'in ailesi ve yönetiminin güvene dayalı işbirliğine sahip olmaktan heyecan duyuyoruz. Onların desteği olmasaydı bu film mümkün olamazdı.' dedi.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor
Belgeselin en erken 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.
Michael Schumacherin belgeseli çekiliyor

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