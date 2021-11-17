Belediyelerin kasası doluyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul kıpkırmızı Bakan Kocadan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durumİstanbul kıpkırmızı! Bakan Koca'dan kritik uyarı... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Milli takımın kaderini belirledi Herkes golcüleri konuşurken... O bir süperstar dedi ve...Milli takımın kaderini belirledi! Herkes golcüleri konuşurken... "O bir süperstar" dedi ve...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Bakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydettiBakan Muş açıkladı: Türkiye ekonomisi rekor büyüme kaydetti#Mehmet Muş
Samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorumSamuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum#Başak Cengiz
Markalar kampanyaları açıkladı Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası varMarkalar kampanyaları açıkladı! Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası var#Zorunlu Kış Lastiği
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Sınırda şiddetli çatışmalar...Azerbaycan duyurdu: 7 askerimiz şehit olduSınırda şiddetli çatışmalar...Azerbaycan duyurdu: 7 askerimiz şehit oldu#Azerbaycan
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazetede yayımlandıTüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazete'de yayımlandı!#DASK
Ordu oteli bastı, Samatta rehin tutuldu Saniye saniye o anlar, hayatının şoku...Ordu oteli bastı, Samatta rehin tutuldu! Saniye saniye o anlar, hayatının şoku...#Mbawana Samatta
En yetkili isim konuştu: İşte salgının bitiş tarihiEn yetkili isim konuştu: İşte salgının bitiş tarihi!#Koronavirüs
Takıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kuruduTakıp takıştırıp plaja gitti: Gözyaşları kurudu! #Bella Hadid
Usta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük ettiUsta oyuncudan sert tepki: Bana nankörlük etti!#Ali Erkazan
İlayda Alişanın ilginç takıntısı İlayda Alişan'ın ilginç takıntısı!#Hazal Kaya
O iddialar Eda Eceyi çıldırttıO iddialar Eda Ece'yi çıldırttı!#Eda Ece
HABERLERAvrupa Haberleri

Belediyelerin kasası doluyor

#Rheinland-Pfalz#Biontech#Thomas Spies
Belediyelerin kasası doluyor

Koronavirüsüne karşı geliştirdiği aşıyla hisseleri artan ve dünya çapına bir biyoteknoloji şirketine dönüşen BioNTech, Almanya’da ödediği işletme vergileriyle belediyeleri ihya ediyor.

Haberin Devamı

ŞİRKETİN merkezinin yer aldığı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Mainz Belediyesi’nden sonra şimdi de aşı fabrikasının bulunduğu Hessen eyaletindeki Marburg Belediyesi BioNTech sayesinde kasasını doldurdu. Marburg Belediye Başkanı Thomas Spies (SPD) bu yıl işletme gelir vergisinin geçici tahmini rakamlara göre 370 milyon euro artmasını beklediklerini söyledi. Bu miktarın belediyenin toplam bütçesinin yanı sıra bu yılki yatırım için planlanan bütçenin toplamından fazla olduğu belirtildi. 2022 yılında ise işletme gelir vergisinde 200 milyon euroluk artış beklendiğini açıklayan Spies, işletme gelir vergisindeki artışın somut olarak hangi şirketten geldiğine dair bir bilgi paylaşmadı. Mainz merkezli BioNTech, bu yıl 7.1 milyar euro gelir beklendiğini açıklamıştı.

Belediyelerin kasası doluyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rheinland-Pfalz#Biontech#Thomas Spies

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı