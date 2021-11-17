Belediyelerin kasası doluyor

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ŞİRKETİN merkezinin yer aldığı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Mainz Belediyesi’nden sonra şimdi de aşı fabrikasının bulunduğu Hessen eyaletindeki Marburg Belediyesi BioNTech sayesinde kasasını doldurdu. Marburg Belediye Başkanı Thomas Spies (SPD) bu yıl işletme gelir vergisinin geçici tahmini rakamlara göre 370 milyon euro artmasını beklediklerini söyledi. Bu miktarın belediyenin toplam bütçesinin yanı sıra bu yılki yatırım için planlanan bütçenin toplamından fazla olduğu belirtildi. 2022 yılında ise işletme gelir vergisinde 200 milyon euroluk artış beklendiğini açıklayan Spies, işletme gelir vergisindeki artışın somut olarak hangi şirketten geldiğine dair bir bilgi paylaşmadı. Mainz merkezli BioNTech, bu yıl 7.1 milyar euro gelir beklendiğini açıklamıştı.