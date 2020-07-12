Belediye Başkanımız vefat etti

GÖREVİ sırasında halka yakınlığıyla her kesimin sevgisini kazanan, 2007 yılında yaş haddi dolayısıyla yeniden aday olamayan Brehl, Almanya’da bu görevi en uzun süre yapan politikacılar arasında yer alıyordu. Çalışma hayatını Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim birimlerinde üstlendiği çeşitli görevlerle sürdüren Brehl, siyasi ve idari deneyimleriyle, ‘iş bitiren’ kimliğiyle Mörfelden-Walldorf’un gelişimine büyük katkılarda bulunmuş, kentin yaşlılar ve çocuklara yönelik sosyal altyapısının gelişiminde, dar gelirliler için sosyal konut olanaklarının artırılmasında etkili olmuştu.

‘ONURSAL BELEDİYE BAŞKANI’

Mörfelden yakınlarındaki unutturulan Hitler döneminin ‘köle işçi kampı’nın kalıntılarının ortaya çıkarılması ve ‘geçmişten ders alma’ hedefliyle anıtlaştırılmasının öncüleri arasında yer alan Brehl, başkanlığı bıraktan sonra Mörfelden-Walldorf’un ‘Onursal Belediye Başkanı’ seçilmiş, Hessen Eyaleti ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nin en önemli liyakat nişanlarını almıştı. Hürriyet’in yanı sıra Avrupa’daki birçok Türkçe yayın organının merkezi tesislerinin de yer aldığı Mörfelden-Walldorf’un halk tarafından ön adıyla anılan Bernhard Brehl, bu bölgede yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerle de samimi ve sıcak ilişkiler kurmayı başaran ender politikacılardandı.