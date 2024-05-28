Belçika’ya göçün 60. yılına özel etkinlik

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‘KUŞAKTAN Kuşağa: Belçika’daki Türk Diasporasının 60. Yılı’ adlı etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YTB Başkanı Abdullah Eren, Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı İstanbul milletvekili Zafer Sarıkaya, STK temsilcileri, siyasetçiler ve davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Belçika’ya göç eden ilk nesil büyüklerimizi burada anmaktan gurur duyuyorum. Türkiye’den göç eden büyüklerimiz sayesinde 60 yıllık bir geçmişe ışık tutuldu” dedi.

‘BARIŞ MANÇO DA ANILDI’

YTB tarafından düzenlenen etkinlikte birçok kişiye plaket verildi. Bu plaketlerden biri de Barış Manço adına etkinliğe oğlu Batıkan Manço’yla birlikte katılan Lale Manço’ya takdim edildi. Etkinlik saz dinletisi, Brüksel merkezli Intermelodi Derneği’nin konseri ve çocuk korosunun barış temalı şarkılarıyla sona erdi. Resepsiyonun sonunda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

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