Belçika’daki Türkler için ara formül

SEYAHAT kısıtlamaları konusunda Belçika’nın bir AB ülkesi olarak alınan kararlar çerçevesinde hareket ettiğine dikkati çeken Ulusoy, bu süreçte Belçika’da yaşayan Türk vatandaşlarının mağdur olmaması için bir ara yol bulunduğunu söyledi: “Buna göre, seyahat yasağı kalkana kadar Türkiye’den Belçika’ya uçuşlarda, Belçika vatandaşları ile Belçika oturumu olanlar, Belçika’dan Türkiye’ye uçuşlarda ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Belçika vatandaşı da olan çifte vatandaşlarımız yolcu olarak uçaklara binebilecek.”

Bu kapsamda, THY ve Anadolu Jet’in 15 Haziran itibarıyla uçuşlara başladığını hatırlatan Ulusoy, Belçika Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında Türkiye’ye dair yapılan duyuruya atıfla, söz konusu kayıtlı kategoriye girenlerin, Türkiye’ye gerçekleştireceği seyahatlerle ilgili sigortalarının kapsamına ilişkin, ilgili makamlara danışmaları tavsiyesinde bulunulduğunu da kaydetti.