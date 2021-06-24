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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 24.06.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Belçika’da yetişkinlerin yüzde 70’i ilk doz aşısını oldu

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Belçika’da yetişkinlerin yüzde 70’i ilk doz aşısını oldu

Belçika’da yetişkin nüfusun yüzde 70’i yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandı.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü’nün verilerine göre, ülkede yaşayan 18 yaşından büyük yaklaşık 6.5 milyon kişiye ilk doz aşı uygulandı. Böylece yaklaşık 11.4 milyon nüfuslu ülkede yetişkinlerin yüzde 70.2’si aşılanmış oldu. İki doz aşı yapılan kişi sayısı ise 3.6 milyona ulaştı. Bu da yetişkin nüfusun yüzde 39.2’sine karşılık geliyor. Ülkede aşı kampanyasının hızlanmasıyla vaka sayıları da son günlerde hızla düşüyor. Belçika hükümetinin aşılamaların hızlanması ve vakaların azalmasıyla birlikte salgın tedbirlerinde daha fazla gevşemeye gitmesi bekleniyor.

 

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