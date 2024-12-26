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Belçika’da yeni varyant tespit edildi

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#AVRUPADAN HABER#Valon #Belçika Maymun Çiçeği
Belçika’da yeni varyant tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 11:18

Belçika’da, maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesindeki bir hastada görüldü.

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Belçikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Valon bölgesindeki bir hastada ilk kez maymun çiçeği virüsünün yeni varyantının tespit edildiği bildirildi. Hastanın, Afrika’da virüs belirtileri gösteren bir kişiyle cinsel temas sonucu enfekte olduğu kaydedilen açıklamada, teşhisten önce kendini izole ettiği belirtildi. Ayrıca ülke çapında alınan önlemlerin sonrasında virüsün genel nüfus için düşük riskli olmayı sürdürdüğü ifade edilerek, Belçika’da tespit edilen varyantın, önceki varyantlardan daha bulaşıcı nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Belçika’da yeni varyant tespit edildi

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#AVRUPADAN HABER#Valon #Belçika Maymun Çiçeği

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