Belçika’da yeni hükümet göreve başladı

‘Vivaldi koalisyonu’ olarak anılan hükümet 7 partiden oluşuyor. Partilerin 150 üyeli Belçika federal meclisindeki sandalye sayısı 87 oldu. Yeni hükümet, koalisyonu oluşturmak için müzakere eden ana siyasi grupların dört renginden ve ünlü klasik müzik bestecisinin ‘Dört Mevsim’ adlı eserinden yola çıkarak ‘Vivaldi’ olarak adlandırılıyor. Sosyalist partiler PS ve sp.a’ kırmızı, liberal partiler MR ve Open VLD mavi, çevreci partiler Ecolo ve Groen yeşil, Hıristiyan Demokrat CV&V ise turuncu renklerle anılıyor. Aşırı sağcı Flaman bölgesi partileri N-VA ile Vlaams Belang koalisyonun dışında tutuldu. Mayıs 2019’daki federal parlamento seçiminde N-VA yüzde 16, Vlaams Belang ise yüzde 11 ile en çok oyu alan iki parti olmuştu.

Belçika’nın yeni hükümetinde Başbakan de Croo’nun yanı sıra 4 başbakan yardımcısı ile 14 bakan yer alıyor. Önceki hükümetin başbakanı Sophie Wilmes, yeni hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Savunma Bakanlığı görevine ise Ludivine Dedonder getirildi. Yeni kabinede 10 kadın yer alıyor. Belçika’nın eski Başbakanı ve şu anda AB Konseyi Başkanı olan Charles Michel’in kardeşi Mathieu Michel de hükümette Dijitalleşmeden Sorumlu Bakan oldu. AİLEDEN SİYASETÇİ

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, uzun yıllardır siyasetin içinde. Babası Herman de Croo da ülkenin bilinen siyasetçilerinden. Uzun yıllar çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan ve şu anda da Belçika’nın en uzun süre mecliste olan milletvekili olarak bilinen Herman de Croo, geçmişte bir süre de oğlunun partisi VLD’nin başkanlığını yaptı. Şu anda 44 yaşında olan yeni Başbakan de Croo, işletme eğitiminden sonra bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra siyasete atıldı ve 2009’da partisi VLD’nin başkanlığına seçildi. Bir yıl sonra partisini Yves Leterme başbakanlığındaki koalisyondan çekip seçime gidilmesine yol açınca tanınırlığı arttı. De Croo, 2012’de hükümete başbakan yardımcısı olarak girdi. İki yıl sonra yapılan seçimde Flaman bölgesinin doğusunda en yüksek oyu alan siyasetçi oldu. 2014-2018 arasında babası gibi Kalkınma Bakanı olarak görev yapan de Croo, 2018’de yine daha önce babasının görev yaptığı maliye bakanlığını aldı. O zamandan bu yana başbakan yardımcılığının yanında Maliye Bakanlığı’nı sürdüren Alexander de Croo, gözlerden uzak ve sakin hayat sürmesiyle tanınıyor.