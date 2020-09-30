Belçika’da ‘Vivaldi koalisyonu’ kuruluyor

BELÇİKA basınındaki haberlerde, son federal parlamento seçiminden yaklaşık 500 gün sonra federal hükümetin kurulması için anlaşmanın hazır olduğu belirtildi. Hükümet kurma müzakerelerini yürüten de Croo ile Sosyalist Parti’den Paul Magnette’in Kral Philippe’e anlaştıklarını bildirmeleri bekleniyor. Yeni hükümetin başbakanının da yarın törenle göreve başlayacağı belirtiliyor. Yeni hükümette Belçika’nın Flemenkçe konuşulan Flaman bölgesi ile Fransızca konuşulan Valon bölgesinden 7’şer bakanın yer alması bekleniyor. Ülkenin yeni başbakanı Alexander de Croo, mevcut hükümette başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev yapıyordu.

Alexander de Croo

Yeni koalisyon, hükümeti oluşturmak için müzakere eden ana siyasi grupların dört renginden ve ünlü klasik müzik bestecisinin ‘Dört Mevsim’ adlı eserinden yola çıkarak ‘Vivaldi’ olarak adlandırılıyor. Sosyalist partiler ‘PS ve sp.a’ kırmızı, liberal partiler MR ve Open VLD mavi, çevreci partiler Ecolo ve Groen yeşil, Hıristiyan Demokrat CV&V ise turuncu renklerle anılıyor. Aşırı sağcı Flaman bölgesi partileri N-VA ile Vlaams Belang koalisyonun dışında tutuluyor. Mayıs 2019’daki federal parlamento seçiminde N-VA yüzde 16, Vlaams Belang ise yüzde 11 ile en çok oyu alan iki parti olmuştu.