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Belçika’da tüyler ürperten cinayet: Kinini 30 yıl içinde tutmuş!

#Belçika#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER
Belçika’da tüyler ürperten cinayet: Kinini 30 yıl içinde tutmuş

Belçika’da henüz ikinci sınıfa giderken öğretmeninin kendisine kötü davrandığı, mobbing yaptığı, hakaret ettiği gerekçesiyle 30 yıl sonra 101 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı suçunu itiraf etti.

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BELÇİKA’da işlenen korkunç cinayetin yaklaşık 16 ay önce gerçekleştiği katil zanlısının ancak geçen hafta yakalandığı belirtildi. Zanlının, 59 yaşındaki öğretmen Maria Verlinden’i ilkokul ikinci sınıftayken kendisine kötü davrandığı, mobbing yaptığı ve hakaret ettiği için öldürdüğünü itiraf ettiği söylendi. Antwerpen yakınlarındaki Herentals kentinde yaşayan öğretmen Maria Verlinden’in cesedi 2020 yılı Kasım ayında evinde bulunmuştu. Maria Verlinden’in 101 kez bıçaklandığının medyaya yansıması ve katil zanlısının bulunamaması halk arasında endişe yaratmıştı.

DNA İZİ ELE VERDİ
Öğretmenin cüzdanı ve değerli eşyalarının evde bulunduğunu ve hiçbir şey çalınmadığını tespit eden polis, cinayetin soygun amaçlı olmadığını da açıkladı. Polis, cinayet yerinde elde edilen DNA izlerini şüpheli olduğu düşünülen 435 kişinin DNA’sıyla kıyasladı ancak sonuç elde edemedi. Polis, bunun üzerine öğretmenle teması olan herkesi DNA testi yaparak soruşturmayı genişletme karar aldı. Paniğe kapılan katil zanlısının kendisinden de DNA örneği isteneceğini düşünerek sırrını bir tanıdığıyla paylaştığı kaydedildi. Bu kişinin de polise ihbarda bulunması üzerine katıl zanlısı tutuklandı. Yapılan DNA kıyaslamasında eşleşme gerçekleştiği ve zanlının suçunu itiraf ettiği belirtildi.

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#Belçika#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER

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