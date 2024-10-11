Belçika’da Türk adaylar da yerel seçim yarışında!

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BELÇİKA’da 13 Ekim’de düzenlenecek yerel seçimlerde yarışan çok sayıda Türk adayın afişleri başkent Brüksel’in hemen her köşe başında göze çarpıyor. Belçika, genel seçimlerden 3 ay sonra pazar günü yeniden sandık başına gidecek. 9 Haziran’daki genel seçimlerin ardından halen hükümetin kurulamadığı ülkede, yaklaşık 8 milyon seçmen bu kez yerel yöneticilerini belirleyecek. Schaerbeek ve Saint-Josse gibi Türklerin yoğun olduğu belediyelere sahip başkent Brüksel bölgesinde, 6 yıllık görev için çok sayıda Türk aday da yarışıyor. Türk adayların afişleri şehrin hemen her noktasında göze çarpıyor. Türkiye ve Belçika arasında 1964’te imzalanan İş Gücü Anlaşması’nın 60. yılının kutlandığı bu sene, ülkenin geleceğine yön vermeye aday isimlerin arasında Türkiye kökenli tecrübeli siyasetçiler de yer alıyor. Seçimlerde 12 yıldır yürüttüğü Saint-Josse Belediyesi başkanlığına yeniden aday olan Emir Kır, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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‘TÜRKLERİ TEMSİL ETMEK İÇİN İYİ BİR BELÇİKALI OLMAN LAZIM’

Belçika doğumlu, yerel siyasette başladığı kariyerinde milletvekili ve bakanlık görevlerini de üstlenmiş Kır, siyasete yerel ölçekte devam etme kararı aldığını belirterek, “Bizim için bir yerde bir belediye başkanının olmasının Türk toplumunun sesinin, sözünün duyulması için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Türk toplumunun Belçika’daki varlığının 60. yılında bunun ayrıca önemli olduğuna işaret eden Kır, “40. yılı kutlarken Brüksel bölgesinde bakandım. 50. yılda belediye başkanıydım. Gönül ister ki yine bizden birisi, böyle önemli makamlarda olsun. Belediyelerde, meclislerde, bakanlık seviyesinde insanlarımızın olmasının iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kır, “Belçikalılara hitap etmek önemli. Türkleri en iyi şekilde temsil etmek için iyi bir Belçikalı olman lazım” diye konuştu. Bağımsız aday Kır, internet erişimi ya da yetkinliği bulunmayan kişiler için belediyelerde yüz yüze hizmete devam edilmesi, evrak işlemlerinin yanı sıra kültür, spor aktivitelerinin makul maliyetlerle yapılması, özellikle Müslüman vatandaşlar için ölüm belgesi gibi önemli evrakların kısa süre içinde sağlanarak cenazelerin en iyi koşullarda kaldırılması gibi hizmetlere özel önem verdiğini anlattı.

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‘SOSYAL HAKLARI KORUMAK İÇİN OV VERMELİ’

1976’da Belçika’ya gelen, Brüksel Bölge Parlamentosu milletvekili Şevket Temiz de “60. yıl kutlamaları bizim için çok büyük mutluluk ifadesi. Annelerimize, babalarımıza büyük bir teşekkürdür. Bugün bu koltukta oturuyorsam, bizden önce gelenlerin sayesinde” değerlendirmesinde bulundu. Türk toplumunun Belçika’ya sosyal, ekonomik, kültürel anlamda büyük katkıları olduğunu belirten Temiz, “Artık şuna inanmamız gerekiyor. Türkiye ana vatanımızdır. Belçika, bizim vatanımızdır. 60 yılın anlamı aslında, bizim her alanda bu ülkeye katkı sağlamamızdı. Biz bu ülkenin asil vatandaşlarıyız” diye konuştu. Sosyalist Parti’den (PS) Brüksel Belediyesi Meclisi adayı Temiz, genel seçimlerin akabinde henüz hükümetler kurulmamışken yapılan 13 Ekim’deki yerel seçimlerin kritik bir anlam taşıdığına dikkati çekerek, tüm vatandaşları kazanılmış sosyal haklarını korumak için sandık başına çağırdı.

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‘VATANDAŞLAR GELECEKLERİNİ ELLERİNE ALMALI’

Belçika’ya işçi bir ailenin çocuğu olarak 3 yaşında gelen, Brüksel Bölge Parlamentosu milletvekili Sadık Köksal da “Belçikalı Türklerin başkenti” olarak bilinen Schaerbeek ilçesinde 63 bin 500 seçmenden 10 binden fazlasının Türkiye kökenli olduğunu söyledi. Schaerbeek Belediyesi meclisi üyesi adayı Köksal, vatandaşların şikâyetlerinin ulaşım, temizlik, güvenlik konularında yoğunlaştığını kaydederek, “Programımızda bunlar üzerinde iyileştirme ve güçlendirme planlarımız var” dedi. “Sosyal kazanımlar önemli olsa da tembelliğe teşvik etmek çok farklı bir şey” diyen Köksal, vatandaşların Belçika’daki sosyal sisteme güvenmektense kendi geleceklerini tayin edebilmek için eğitim almaları ve meslek edinerek çalışma hayatına dahil olmaları gerektiğini dile getirdi. Köksal, yerel seçimlerde Türk adayların önceki dönemlere göre daha fazla sayıda olmasına değinerek, Türk toplumundan deneyimli siyasetçiler olarak genç nesillerin önünü açmanın önemini vurguladı.