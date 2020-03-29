Belçika’da solunum cihazı yerine dalgıç maskesi

Belçika’da Kovid-19 vakası 1702 artarak 10 bin 836’ya yükseldi. Son 24 saatte 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 431’e yükseldi. Ülke genelinde 629 kişi daha hastaneye kaldırılırken, toplam sayı 4 bin 138’e yükseldi. 867 hastanın yoğun bakımda olduğu bildirildi. 15 Mart’tan bu yana 1359 kişinin iyileştiği kaydedildi. Turizm sektörü temsilcileri, Kovid-19 nedeniyle uygulanan tecrit politikaları sonucu Belçika’nın turizm sektörünün yaklaşık 1.7 milyar Euro zarar edeceği tahmininde bulundu. Temsilciler, zararın 2015’te Paris, 2016’da da Brüksel’de gerçekleşen terör saldırılarından çok daha fazla olacağına dikkati çekti. Belçika’da hastaneye kaldırılan kişi sayısının artmasının ardından solunum cihazlarında yetersizliğin ortaya çıkmasıyla, bazı hastaneler dalgıç maskelerini kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Diğer taraftan, şirketler müşterilerine telefon, doğal gaz ve su faturalarını gecikmeli ödeme imkanları sağlarken, vergi ödemelerinde de uzatmalara gidildi.