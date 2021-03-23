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Avrupa
AA - Fotoğraf: Alamy.com
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Belçika’da panda bakıcıyı ağır yaraladı

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Belçika’da panda bakıcıyı ağır yaraladı

Belçika’da bir hayvanat bahçesindeki panda, bakıcısının kolunu ve bacağını ısırdı.

BELÇİKA basınına göre, Valon Bölgesi’ndeki Pairi Daiza özel hayvanat bahçesinde 4 yaşındaki ‘Tian Bao’ adlı dev panda, hafta sonu bakıcısına saldırdı. Uysal ve sakin olmasıyla bilinen panda, sadece görevlilerin erişimine açık olan koridorda bir bakıcı ile karşılaştı. Aniden bakıcının kolunu ve bacağını ısıran pandaya bir başka bakıcı müdahale etti. Panda müdahale ile durdu. Ağır yaralanan bakıcı hastanede tedavi altına alındı. Yalnız yaşayan dev pandalar bölgelerine girilmesinden rahatsızlık duyabiliyor.

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