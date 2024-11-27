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Belçika’da öğretmenler bir günlük greve gitti

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#ALMANYA#Belçika#AVRUPADAN HABERLER
Belçika’da öğretmenler bir günlük greve gitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 12:27

Belçika’nın başkenti Brüksel ile Fransızca konuşulan Valon bölgelerindeki okullarda öğretmenler sektördeki sorunlar nedeniyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

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HAZİRAN ayında yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti tarafından getirilen tasarruf tedbirlerini protesto eden öğretmenler, bunun eğitimin kalitesini, çalışma koşullarını ve statülerini zayıflatacağını savunuyor. Öğretmenler, hükümetin 2025 bütçesinin onaylanması öncesi iş bırakma eylemiyle taleplerinin yerine getirilmesini umuyor. Belçika’da uzun süredir öğretmen eksikliği sıkıntısı yaşanıyor. Bir öğretmeni kadroya katmak, yeni akademik yıldan önceki haftalarda müdürler ve okul yönetimleri arasında mücadeleye dönüşüyor. Belçika’da, Fransızca ve Flamanca’dan oluşan çift dilli eğitim sisteminden kaynaklanan prosedürler de sektördeki işleyişi olumsuz etkiliyor.

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#ALMANYA#Belçika#AVRUPADAN HABERLER

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