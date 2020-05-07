Belçika’da normale dönüş resmen başladı

AVRUPA’da normale dönüş sürecini başlatan ülkelere Belçika da katıldı. Geçtiğimiz günlerde normale dönüş için yol haritasının duyurulduğu Belçika’da, Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Toplantısı ile sürecin kararlaştırıldığı şekilde uygulanmaya başlanmasına resmen karar verildi. MGK toplantısının ardından alınan kararları duyuran Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, “4 Mayıs Pazartesi itibariyle ekonomimizin bir kısmının yeniden harekete geçmesine izin verdik. Çünkü bu kesimin arkasında çok sayıda iş imkânı bulunuyor. Daha da önemlisi yaşayabilmesi, hayatını kazanabilmesi gereken insanlar bulunuyor” dedi.

Ülkedeki salgın sürecinde olumlu gidişat kaydettiklerini vurgulayan Wilmes, şöyle devam etti: “Belçika’da kademeli olarak normale dönüş sürecinin başlamasında kurul olarak engel olmadığına karar verilmiştir. Ülkemizdeki mevcut rakamlar, mart ayının Kovid-19 vakalarına göre 5’te 1 oranında azalma göstermiştir. Takip sistemimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor, testleri de yapmaya devam ediyoruz. Normalleşmeye başlamayı yanlış anlamamalıyız. Sınırsız hareketlilik hakkı yok. Mümkün olduğunca kısıtlı bir hareketliliğe izin verilmektedir. Gereksiz hiçbir hareketliliğe müsamaha gösterilmeyecektir. Bir ihtiyaç halinde özel araçlar tercih edilmeli. Ancak başka seçeneği olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmasına müsaade edilecek.”

MASKE TAKMAYA DEVAM

Wilmes, 11 Mayıs’ta sıkı tedbirlere uymak kaydıyla bütün ticarethanelerin yeniden açılacağını bildirerek restoranlar, kafeler ve turistik etkinliklere hizmet eden yerlerin kapalı olmaya devam edeceğini yineledi. Maske kullanma konusunda da mevcut kararları açıklayan Başbakan Wilmes, “Havaalanları, toplu taşıma araçları ve duraklarda maske takmak zorunludur. Ancak bunun dışında özellikle mağazalarda zorunlu olmamakla beraber takılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Yeni bir karara kadar pazarlar ve fiziki yakınlık gerektirecek iş yerleri kapalı olmaya devam edecek” dedi.

Tedbir kararının başından beri açık havada spor yapılmasının teşvik edildiği Belçika’da bu hak sadece aynı çatı altında yaşayan 2 kişi ile sınırlandırılmıştı. Son MGK toplantısında alınan kararla söz konusu 2 kişinin aynı çatı atında yaşayan kişiler olma şartı da kaldırıldı. Her türlü toplu etkinliklere getirilen 31 Ağustos’a kadar yasak ise hala devam ediyor.