MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBelçika’da konut kredisi ödemelerine erteleme
GeriAvrupa Belçika’da konut kredisi ödemelerine erteleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

Belçika’da konut kredisi ödemelerine erteleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika’da konut kredisi ödemelerine erteleme
Abone Olgoogle-news

Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenenlerin konut kredisi ödemeleri eylül ayına kadar ertelendi.

BELÇİKA Maliye Bakanı Alexander De Croo, koronavirüs krizi nedeniyle alınan yeni ekonomik tedbirleri açıkladı. Koronavirüs krizinin ekonomik sonuçları ile mücadele konusunda finans sektörü ile federal hükümet arasında anlaşma sağlandığına işaret eden Croo, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mali zorluklar yaşayanların konut kredisi ödemelerinin eylül ayına kadar ertelendiğini bildirdi. Krizden etkilenen, farklı krediler kullanmış şirket ve serbest meslek sahiplerinin de çeşitli ödemelerini erteleyebileceklerini belirten Croo, kredi borcu olanların banka şubelerine giderek ödemelerini erteleyebileceklerini kaydetti.
Croo, ekonomi toparlanana kadar işletmelere yeni kredi sağlanması amacıyla finans sektörüne yönelik 50 milyar Euro’luk bir kredi garanti fonu kurulacağını da sözlerine ekledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle