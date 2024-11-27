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Belçika’da ilk kez bir Filistin Büyükelçisi Kral’a mektup sunarak görevine başladı

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#ALMANYA#Filistin#AVRUPADAN HABERLER
Belçika’da ilk kez bir Filistin Büyükelçisi Kral’a mektup sunarak görevine başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 12:09

AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Phillippe’ye ‘misyon mektubu’ sunarak, bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.

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KRALİYETTEN yapılan açıklamada, Kral’ın, misyon mektubunun sunumu için Jadou’yu kabul ettiği bildirildi. Açıklamada “Bu, ülkemizdeki görev süresinin resmen başlangıcıdır” denildi. Böylece bir Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu prosedürüne benzer bir usulle göreve başlamış oldu. Kraliyet kaynakları, bunun Filistin’i resmen bir tanıma anlamına gelmediğini ancak 2018’de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ziyareti sırasında, Kral ile varılan, gelecek Filistin temsilcilerinin büyükelçi prosedürüyle göreve başlaması yönünde verilen karara dayandığını bildirdi.
Filistin devletinin tanınması, Belçika siyasetinde gündemden düşmeyen bir konu olmayı sürdürüyor. 7 Ekim’de İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırıların ardından bu fikir, ilk olarak Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez tarafından dillendirildi. İlerleyen süreçte İrlanda, İspanya ve Norveç’in tanıma kararının ardından Belçika’dan da beklenen karar ise gelmedi. Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, bölgesel hükümetlerin bu konuda vardığı bir uzlaşının bulunduğunu ancak federal bir kararın ‘doğru zamanda’ alınacağını ifade ediyor.

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#ALMANYA#Filistin#AVRUPADAN HABERLER

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