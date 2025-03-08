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Belçika’da ‘en sıcak 7 Mart’

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#Belçika#SICAK#MART
Belçika’da ‘en sıcak 7 Mart’
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 00:21

Belçika’da dün, 1880’den bu yana kayıtlara geçen en sıcak 7 Mart yaşandı.

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Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede meteorolojik ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1880’den bu yana en sıcak 7 Mart gününün yaşandığını bildirdi. Dehenauw, başkent Brüksel’in Uccle Belediyesi’nde ölçülen 18.3 santigrat dereceyle 1991’de kaydedilen 17.6 santigrat derecelik bir önceki sıcaklık rekorunun kırıldığını teyit etti. Hava tahminlerine göre, ülke genelinde hafta sonu da sıcak hava etkisini gösterecek ancak salıdan itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

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#Belçika#SICAK#MART

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