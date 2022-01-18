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HABERLERAvrupa Haberleri

Belçika’da arıyorlardı!.. Cesedi Hollanda’da bulundu

#Dean Verberckmoes#AVRUPADAN HABERLER#Neeltje Jans Adası
Belçika’da arıyorlardı.. Cesedi Hollanda’da bulundu

Belçika’da geçen hafta kayıp olan 4 yaşındaki Dean Verberckmoes’un cansız bedeni, Hollanda’nın Zeeland bölgesindeki Neeltje Jans Adası’nda bulundu. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, çocuğun 34 yaşındaki bakıcısı Dave De Kock’un ise cesedin bulunduğu bölgenin yaklaşık 120 kilometre kuzeydoğusundaki Meerkerk kasabasında yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

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KÜÇÜK çocuğun ailesi bakıcının Dean’i eve bırakmaması üzerine polise kayıp başvurusunda bulunmuş ve geniş çaplı arama başlatılmıştı. Belçikalı yetkililer, bakıcı ve çocuğun sınırı geçmiş olmasından şüphelenildiği gerekçesiyle Hollanda’da arama çalışması yapılmasını talep etmiş ve güvenlik güçleri harekete geçmişti. Kock ve Dean son olarak çarşamba günü Belçika’nın Sint Niklaas kentinde görülmüştü. Dean’in annesi Elke Verberckmoes daha önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Dave De Kock’un iki çocuğuna da düzenli olarak baktığını ve çocukların bakıcılarıyla iyi vakit geçirdiklerini ifade etmişti.

Belçika’da arıyorlardı.. Cesedi Hollanda’da bulundu
2 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞU DA ÖLDÜRMÜŞ
Belçikalı savcılar, Dave De Kock’un daha önce 2 yaşındaki bir çocuğu öldürmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Aralık 2018’de cezasının sona erdiğini açıklamıştı. Anne Verberckmoes Belçika basınına yaptığı açıklamada, Dave De Kock’un hapis cezası aldığını ancak suçunu bilmediğini söyledi. Verberckmoes, “Başka bir çocuğun ölümü nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bilmiyordum. Suçlu olduğunu ve hapiste olduğunu biliyordum ama nedenini bilmiyordum. Bana bunu söylemedi. Sadece masum olduğunu söyledi. Ona güvenmiştim. Bir şeyler sakladığı hissine hiç kapılmadım. Tüm bunları ancak arama başlatıldıktan sonra öğrendim. Sonra aniden geçmişi hakkında yazılar gönderildi. Şok olmuştum. Bunu bilseydim, çocuklarım konusunda ona asla güvenmezdim” dedi.
Belçika’da arıyorlardı.. Cesedi Hollanda’da bulundu

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