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Belçika’da alarm! ‘Mavi dil hastalığı’ yayılıyor

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#ALMANYA#Mavi Dil Hastalığı#AVRUPADAN HABERLER
Belçika’da alarm ‘Mavi dil hastalığı’ yayılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 11:45

Belçika’da koyun, keçi, sığır ve ineklerde ‘mavi dil hastalığı’ olarak bilinen virüs kaynaklı hastalık çıktı.

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BELÇİKA Federal Gıda Ajansı’nın paylaştığı verilere göre, ay başında baş gösteren ‘mavi dil hastalığı’ ülke genelinde giderek yayılıyor. Halihazırda toplam 874 koyun, keçi, inek ve sığır hastalığı taşırken bunlardan 544’ü Flamanca konuşulan bölgede bulunuyor. Hastalık özellikle koyunlar arasında yayılıyor, ölümler de bu tür arasında gerçekleşiyor. Virüs 500’den fazla çiftliği etkilerken toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmiyor. Virüs, insanlara bulaşmıyor. Hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor. Hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.

Belçika’da alarm ‘Mavi dil hastalığı’ yayılıyor


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#ALMANYA#Mavi Dil Hastalığı#AVRUPADAN HABERLER

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